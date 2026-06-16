На Дону зафиксирован рост зарплат горничных на фоне падения спроса

Изменения коснулись и портрета идеального кандидата. Предприятия индустрии гостеприимства делают ставку не только на наработанный стаж. В перечень приоритетных требований всё активнее входят универсальные компетенции. В частности, в 2025 году на южном направлении ключевыми запросами являлись навыки командной работы — их упоминали в 7% вакансий. Крайне востребованы оказались ответственность и грамотная устная речь (по 3% соответственно). Помимо этого, работодатели отмечали значимость контроля качества, организаторских способностей, компьютерной грамотности и готовности к обучению (все — по 2%). Замыкали список пожеланий деловой этикет, умение взаимодействовать с гостями и пунктуальность.