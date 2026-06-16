Движение по улице Славянской в Нижнем Новгороде ограничат до 15 августа из‑за работ на инженерных сетях

В Нижнем Новгороде на участке улицы Славянской от улицы Студёной до улицы Короленко до 15 августа будет прекращено движение транспорта в связи со строительно‑монтажными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.