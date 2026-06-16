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Движение по улице Славянской в Нижнем Новгороде ограничат до 15 августа из‑за работ на инженерных сетях

Водителям предложили объезжать зону проведения работ по прилегающим улицам.

В Нижнем Новгороде на участке улицы Славянской от улицы Студёной до улицы Короленко до 15 августа будет прекращено движение транспорта в связи со строительно‑монтажными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Водителям предложили объезжать зону проведения работ по прилегающим улицам. Специалисты департамента рекомендовали заранее ознакомиться со схемой объезда, соблюдать временную организацию движения и внимательнее следовать указаниям дорожных знаков и распоряжениям дорожных служб в месте работ.

Ранее сообщалось, что на участках улицы Нижегородской с 29 июня ограничат остановку и стоянку транспорта.