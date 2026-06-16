Какого сада ягода? Эксперт Поддубецкая раскрыла, как выбрать сладкую черешню

Первая слаще и чаще употребляется в свежем виде, тогда как вторая с характерной кислинкой больше подходит для переработки. Деревья черешни значительно выше — до 10 метров, как и её урожайность: с одного дерева можно собрать до 100 кг ягод, что вдвое превышает показатели вишни. Однако вишня выносливее: она выдерживает морозы до −30°C.