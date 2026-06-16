Сталинград поддержит минуту молчания 22 июня

Напомним, 22 июня — одна из трагических дат в истории России. В это день 1941 года нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. В День памяти и скорби, который установлен 22 июня, вспоминают всех жертв этой войны. В эту мемориальную дату на зданиях органов власти приспускают государственные флаги, отменяют развлекательные мероприятия.