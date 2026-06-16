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Сталинград поддержит минуту молчания 22 июня

22 июня жители России замолчат на минуту, склонив головы в память о.

22 июня жители России замолчат на минуту, склонив головы в память о миллионах погибших в Великой Отечественной войне. Общероссийская минута молчания в День памяти и скорби пройдет в 12:15 мск. Именно в это час было официально объявлено о начале войны.

Напомним, 22 июня — одна из трагических дат в истории России. В это день 1941 года нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. В День памяти и скорби, который установлен 22 июня, вспоминают всех жертв этой войны. В эту мемориальную дату на зданиях органов власти приспускают государственные флаги, отменяют развлекательные мероприятия.

Минута молчания будет объявлена и в Сталинграде — так 22 июня будет официально именоваться Волгоград. Такое переименование, согласно решению городских депутатов, проходит в важные исторические даты девять раз в году: 2 февраля, 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

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