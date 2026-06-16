Продюсер объяснил, почему Леонтьев повысил сумму гонорара в России

«Он сексуальный, подтянутый в свои 70 с хвостиком лет. Это дорогого стоит. Он, действительно, является и востребованным, и крайне редким артистом на нашей эстраде. Ему деньги не нужны, у него уже все есть, поэтому только из-за своего личного присутствия он поднял сумму», — добавил он.