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Продюсер объяснил, почему Леонтьев повысил сумму гонорара в России

Продюсер Дворцов объяснил, почему Леонтьев повысил сумму гонорара в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов объяснил РИА Новости, что народный артист России Валерий Леонтьев поднял стоимость своих выступлений в России, так как в последние годы певец крайне избирательно подходит к выбору мероприятий и редко появляется на отечественной сцене.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев сделал свои гонорары в России выше, чем за границей. Стоимость его выступления в РФ достигает 17 миллионов рублей.

«Леонтьев являлся и является одним из самых дорогих артистов на нашей эстраде. Сейчас он редкий гость в Российской Федерации, поэтому, безусловно, его хотят видеть, принимают и любят», — сказал он, говоря о повышении гонорара Леонтьева.

Дворцов также отметил, что Леонтьев находится в шикарной форме для своих 77 лет.

«Он сексуальный, подтянутый в свои 70 с хвостиком лет. Это дорогого стоит. Он, действительно, является и востребованным, и крайне редким артистом на нашей эстраде. Ему деньги не нужны, у него уже все есть, поэтому только из-за своего личного присутствия он поднял сумму», — добавил он.

В феврале сосед Леонтьева рассказал РИА Новости, что певец давно не появлялся в московской квартире в Колокольниковом переулке. Другой сосед рассказал агентству, что не особо общался с музыкантом, только «по-соседски», он также рассказывал, что некоторое время назад видел певца, однако когда конкретно, сказать не смог.