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Бочаров провел заседание оперштаба по вопросам безопасности

Сегодня, 16 июня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание оперштаба по вопросам обеспечения.

Сегодня, 16 июня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание оперштаба по вопросам обеспечения комплексной безопасности на территории региона. В мероприятии приняли участие руководители силовых, надзорных, правоохранительных ведомств, а также представители Минобороны РФ и органов исполвласти.

— Организовано выполнение приоритетных задач, основных и дополнительных мер обеспечения комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области, выработанных Оперативным штабом, Антитеррористической комиссией Волгоградской области, постоянно действующим Координационным совещанием по обеспечению правопорядка. Работа проводится во взаимодействии с Правительством Российской Федерации, Министерством обороны России, Оперативным штабом Единого Национального центра, отраслевыми Оперативными штабами, другими коллегиальными органами по обеспечению комплексной безопасности, в том числе по защите от угроз нападения с применением беспилотных воздушных судов. Учитывая высокий уровень угроз, считаю необходимым еще раз рассмотреть вопросы взаимодействия и эффективности действий всех функциональных звеньев, задействованных в работе по обеспечению противодействия террористическим действиям преступного киевского режима, в том числе связанным с угрозами применения беспилотных воздушных судов, — отметил губернатор Андрей Бочаров.

Особое внимание главой региона было акцентировано на системе обеспечения комплексной безопасности жителей, критически важной инфраструктуры, объектов жизнедеятельности, предприятий и организаций реального сектора экономики региона.

При необходимости будут представлены дополнительные меры противодействия преступным угрозам со стороны противника.

Фото: администрация Волгоградской области.