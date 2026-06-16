Бочаров провел заседание оперштаба по вопросам безопасности

— Организовано выполнение приоритетных задач, основных и дополнительных мер обеспечения комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области, выработанных Оперативным штабом, Антитеррористической комиссией Волгоградской области, постоянно действующим Координационным совещанием по обеспечению правопорядка. Работа проводится во взаимодействии с Правительством Российской Федерации, Министерством обороны России, Оперативным штабом Единого Национального центра, отраслевыми Оперативными штабами, другими коллегиальными органами по обеспечению комплексной безопасности, в том числе по защите от угроз нападения с применением беспилотных воздушных судов. Учитывая высокий уровень угроз, считаю необходимым еще раз рассмотреть вопросы взаимодействия и эффективности действий всех функциональных звеньев, задействованных в работе по обеспечению противодействия террористическим действиям преступного киевского режима, в том числе связанным с угрозами применения беспилотных воздушных судов, — отметил губернатор Андрей Бочаров.