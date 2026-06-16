В Эхирит‑Булагатском районе Приангарья построят комплекс по переработке ТКО

Новый объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) появится на Байкальской природной территории в Эхирит‑Булагатском районе Иркутской области. Комплекс построят в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Мощность объекта по обработке составит до 24 тыс. тонн отходов в год, по размещению — до 12 тыс. тонн в год, по утилизации — до 8,4 тыс. тонн в год. Строительство объекта запланировано на 2027−2028 годы.
«Реализация проекта позволит повысить уровень обработки и утилизации ТКО в регионе, снизить объем отходов, направляемых на захоронение, улучшить экологическую обстановку в Эхирит‑Булагатском и соседних районах и внести вклад в достижение целей национального проекта по формированию экономики замкнутого цикла», — отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.