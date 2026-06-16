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Путепровод у Мызинского моста капитально отремонтирован на 85%

Дорожники уже завершают работы по ремонту и усилению балок.

Капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста выполнен на 85%. Дорожники уже завершают работы по ремонту и усилению балок, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам выезда на объект.

Напомним, что первый за 45 лет капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста стартовал 17 января 2025 года. В рамках капремонта строители обновят дорожное покрытие, заменят балки пролетных строений, усилят опоры и забетонируют распределительную плиту. Также там проведут гидроизоляцию, заменят опоры освещения и обустроят водоотводную систему. Все работы проходят в три этапа, два из которых уже завершены.

Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В этом году в него также входит ремонт семи участков дорог.

В частности, на финальной стадии находится обновление дороги на Кузбасской улице — по переходящему с прошлого года контракту. Там уже выполнено 94% работ. На ул. Карла Маркса сделана треть работ, а на улицах Удмуртской и Новикова-Прибоя — порядка 20%. На Звездинке идет фрезерование старого покрытия и замена люков колодцев.

На Казанском шоссе и улице Рябцева работы начнутся в ближайшее время.

Напомним, что дорожные работы пройдут в течение этого года на участках улиц Карла Маркса, Кузбасской, Новикова-Прибоя, Удмуртской, Звездинка, Рябцева, а также на отрезке Казанского шоссе от ул. Лопатина до ул. Богдановича. По всем объектам уже определены подрядчики и заключены контракты.