Средства ПВО сбили БПЛА над Нижегородской областью 16 июня

16 июня над Нижегородской областью уничтожили БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, с 7 утра над пятнадцатью регионами, Черным и Азовским морями удалось сбить 151 вражеский дрон. Так, беспилотники перехватили над Белгородской, Курской, Нижегородской, Тульской и другими областями.
Напомним, утром во вторник нижегородцам разослали СМС о введении режима опасности БПЛА. Вводились ограничения в работе аэропорта, ряд рейсов задержали и отменили. В настоящее время воздушная гавань в столице Приволжья работает в штатном порядке.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше