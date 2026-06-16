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Средства ПВО сбили БПЛА над Нижегородской областью 16 июня

С 7 утра над Россией уничтожили 151 вражеский беспилотник.

Источник: Живем в Нижнем

16 июня над Нижегородской областью уничтожили БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, с 7 утра над пятнадцатью регионами, Черным и Азовским морями удалось сбить 151 вражеский дрон. Так, беспилотники перехватили над Белгородской, Курской, Нижегородской, Тульской и другими областями.

Напомним, утром во вторник нижегородцам разослали СМС о введении режима опасности БПЛА. Вводились ограничения в работе аэропорта, ряд рейсов задержали и отменили. В настоящее время воздушная гавань в столице Приволжья работает в штатном порядке.

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