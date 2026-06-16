В Красноярске появится генконсульство Белоруссии

В Красноярске откроется генконсульство Белоруссии. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на завершающей стадии находится процедура согласования генеральных консульств Белоруссии в Красноярске и Новосибирске.
Лавров добавил, что в текущем году уже открылись генконсульства Беларуси в Казани и Уфе.
В Красноярске на данный момент работают представительство посольства Республики Беларусь, отделение посольства Кыргызстана, а также действует Почетный консул Монголии.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае ввели праздник для многодетных семей.