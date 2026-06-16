Воробьев: в Подмосковье в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек

На этом фоне столичный дептранс проинформировал водителей об ограничении движения на некоторых улицах в центре Москвы. Проезд транспорта перекрывался на Тверской при движении в центр, Кремлевской набережной, Большом Каменном мосту, улице Моховой, Новой площади, Старой площади, внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара и в окрестностях Садовой-Кудринской улицы, Смоленской улице и Новоарбатском мосту при движении в центр, а также в Китайгородском и Театральном проездах. Фиксировались пятибалльные пробки.