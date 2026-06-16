Жителя Красноярского края заключили под стражу после ножевого ранения знакомого

В Назарово суд заключил под стражу местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщили в Назаровском городском суде.
По данным следствия, 12 июня 2026 года в жилом доме в Назарово мужчина ударил знакомого ножом в шею. Потерпевший получил резаную рану шеи с повреждением пищевода. Также у него развился постгеморрагический шок. Мужчине оказали медицинскую помощь.
Следствие считает, что подозреваемый не довел умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. При рассмотрении ходатайства суд учел данные о личности мужчины, его образ жизни, злоупотребление алкоголем, а также отсутствие семейных и трудовых связей.
Суд пришел к выводу, что, оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия или суда. Мужчину заключили под стражу на 2 месяца. Постановление пока не вступило в законную силу.