Жителя Красноярского края заключили под стражу после ножевого ранения знакомого

Следствие считает, что подозреваемый не довел умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. При рассмотрении ходатайства суд учел данные о личности мужчины, его образ жизни, злоупотребление алкоголем, а также отсутствие семейных и трудовых связей.