Клещи способны находить потенциальную жертву на расстоянии до 10 метров

Клещи не прыгают с деревьев и не падают с высоты. Они забираются на кончики травы или невысокие кустарники и ожидают появления жертвы. Когда человек или животное проходит мимо, клещ цепляется за одежду или шерсть и начинает медленно двигаться по телу в поисках мест с наиболее тонкой кожей и близко расположенными кровеносными сосудами. Эти места обычно находятся на участках тела, таких как подмышки, паховая область, за ушами и на ногах. После того как клещ находит подходящее место, он присасывается и начинает питаться кровью.