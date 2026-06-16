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Клещи способны находить потенциальную жертву на расстоянии до 10 метров

У них практически отсутствует зрение, поэтому они полагаются на другие органы чувств.

Источник: Нижегородская правда

Современные научные исследования подтверждают, что иксодовые клещи способны находить потенциальную жертву на расстоянии до 10 метров. Несмотря на отсутствие зрения, эти паразиты обладают развитыми органами чувств, которые помогают им в поиске хозяев.

Основным инструментом для обнаружения жертв на больших расстояниях является обоняние. На передних лапах клещей расположен орган Галлера, который способен улавливать запахи углекислого газа, а также специфических компонентов пота и кожного секрета, таких как аммиак, молочная и масляная кислоты.

Как рассказал доктор ветеринарных наук и директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин в интервью RT, обонятельные рецепторы клещей играют ключевую роль в обнаружении жертв. На более близком расстоянии, примерно 1−2 метра, включаются терморецепторы, позволяющие клещу почувствовать тепловое пятно, выделяемое телом теплокровного существа на фоне окружающей среды. Также рецепторы реагируют на повышение влажности, которое происходит рядом с движущимся объектом.

Клещи не прыгают с деревьев и не падают с высоты. Они забираются на кончики травы или невысокие кустарники и ожидают появления жертвы. Когда человек или животное проходит мимо, клещ цепляется за одежду или шерсть и начинает медленно двигаться по телу в поисках мест с наиболее тонкой кожей и близко расположенными кровеносными сосудами. Эти места обычно находятся на участках тела, таких как подмышки, паховая область, за ушами и на ногах. После того как клещ находит подходящее место, он присасывается и начинает питаться кровью.