Современные научные исследования подтверждают, что иксодовые клещи способны находить потенциальную жертву на расстоянии до 10 метров. Несмотря на отсутствие зрения, эти паразиты обладают развитыми органами чувств, которые помогают им в поиске хозяев.
Основным инструментом для обнаружения жертв на больших расстояниях является обоняние. На передних лапах клещей расположен орган Галлера, который способен улавливать запахи углекислого газа, а также специфических компонентов пота и кожного секрета, таких как аммиак, молочная и масляная кислоты.
Как рассказал доктор ветеринарных наук и директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин в интервью RT, обонятельные рецепторы клещей играют ключевую роль в обнаружении жертв. На более близком расстоянии, примерно 1−2 метра, включаются терморецепторы, позволяющие клещу почувствовать тепловое пятно, выделяемое телом теплокровного существа на фоне окружающей среды. Также рецепторы реагируют на повышение влажности, которое происходит рядом с движущимся объектом.
Клещи не прыгают с деревьев и не падают с высоты. Они забираются на кончики травы или невысокие кустарники и ожидают появления жертвы. Когда человек или животное проходит мимо, клещ цепляется за одежду или шерсть и начинает медленно двигаться по телу в поисках мест с наиболее тонкой кожей и близко расположенными кровеносными сосудами. Эти места обычно находятся на участках тела, таких как подмышки, паховая область, за ушами и на ногах. После того как клещ находит подходящее место, он присасывается и начинает питаться кровью.