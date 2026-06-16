Спрос на услуги клининга в Ростове вырос на 7,8%

Эксперты платформы отмечают, что к весне активность закономерно снижается до среднегодового уровня. При этом, если сравнивать май 2025 года и май 2026 года, спрос вырос на 7,8% — то есть долгосрочный тренд остается положительным. Сезонные колебания — естественная динамика для рынка услуг: после летних отпусков и ремонтов люди чаще заказывают уборку.