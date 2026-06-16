Биография, образование и фильмы звезды «Аноры» Марка Эйдельштейна

«Я сказал: “Привет, я Марк Эйдельштейн. Что я могу сказать о себе? Я актер — ну, пока нет, но я хочу быть настоящим актером. У меня есть небольшой опыт работы в кино, и я работал с Юрой Борисовым. Сейчас я нахожусь на третьем курсе обучения. Что я действительно ненавижу, так это комаров в моей комнате. Спасибо за внимание. Пока!” — рассказывал актер.