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Локомотив и два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Ельце Липецкой области

В 12:39 на станции «Елец» (Липецкая область) произошел сход локомотива и двух вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД; обслуживает все железные дороги макрорегиона, за исключением Орловской области).

Источник: Коммерсантъ

В 12:39 на станции «Елец» (Липецкая область) произошел сход локомотива и двух вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД; обслуживает все железные дороги макрорегиона, за исключением Орловской области).

Уточняется, что пострадавших нет. Движение поездов на станции не нарушено. Причины инцидента выясняются. К месту схода для восстановительных работ уже направлен спецпоезд со станции Елец.

На прошлой неделе атака БПЛА привела к повреждению локомотива поезда № 68 Москва — Симферополь, следовавшего через Воронежскую область. Машинист тепловоза пострадал, его помощник погиб. Вследствие инцидента задерживались шесть пассажирских поездов, следующих через Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области.

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