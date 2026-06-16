Конкуренция на рынке труда Ростовской области остается умеренной

По оценкам hh.ru, уровень конкуренции на рынке труда в Ростовской области остается умеренным. Об этом сообщили в компании в ответ на запрос «Ъ-Ростов». В среднем на вакансию приходится 6,4 активных резюме (норма от четырех до восьми). При такой ситуации у работодателей есть выбор кандидатов, а соискатели не сталкиваются с избыточным давлением при поиске работы, пояснили в hh.ru.