Волгоградцы 27 июня проведут без алкоголя из-за молодежи

27 июня в Волгоградской области будет действовать «сухой закон». Полный запрет на продажу алкоголя в День молодежи, который отмечается ежегодно в последнюю субботу июня, прописан в региональном законодательстве. В этом году День молодежи в России выпал на 27-е число.