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В новом российском учебнике по обществознанию под редакцией Дмитрия Медведева появился раздел о религии

В новом учебнике по обществознанию для 9 класса появился отдельный параграф, посвященный религии.

В новом учебнике по обществознанию для 9 класса появился отдельный параграф, посвященный религии. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об учебнике под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Его выпустило издательство «Просвещение».

По данным ТАСС, раздел о религии занимает 10 страниц и начинается с цитаты русского мыслителя XX века Павла Флоренского. В параграфе рассказывается о религии как части культуры, мировых религиях, православии и свободе совести.

Текст дополнен иллюстрациями. Среди них икона Андрея Рублева «Святая Троица», Храм Христа Спасителя в Москве, картина Александра Иванова «Явление Христа народу», а также изображения Иволгинского дацана и мечети «Сердце Чечни».

Ранее сообщалось, что в прежней версии учебника по обществознанию под редакцией Леонида Боголюбова отдельного религиозного раздела не было.

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