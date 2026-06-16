БПЛА повредили один из объектов в Нижнем Новгороде 16 июня

После атаки БПЛА на Нижегородску область один из объектов в Нижнем Новгороде был поврежден. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
Напомним, что силы ПВО смогли отразить атаку вражеских БПЛА днем 16 июня. Как сообщили власти Нижнего Новгорода, беспилотники не задели жилую инфраструктуру, но на одном из объектов были обнаружены локальные повреждения.
Также сообщается, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал.
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