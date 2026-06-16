Власти Калининградской области нашли дополнительные миллиарды для бюджета: куда направят деньги

Дорожный фонд увеличили на 200 млн рублей из-за реконструкции Советского проспекта, которую должны начать в этом году. Всего на три года Калининграду выделят 2,9 млрд. На льготный проезд школьников из многодетных семей в автобусах внутри муниципалитетов и между ними добавят 26,4 млн рублей, на пригородные поезда с учётом тарифного регулирования — 100 млн.