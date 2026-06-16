Один объект поврежден из-за атаки БПЛА в Нижнем Новгороде

Из-за атаки БПЛА в Нижнем Новгороде 16 июня на одном из объектов «зафиксированы локальные незначительные повреждения», сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях.
Что это за объект, не уточняется. По словам мэра, жилая инфраструктура не затронута, пострадавших нет.
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