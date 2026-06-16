Мобильные аптеки начнут работать в Нижегородской области с сентября 2026 года

При этом приобрести в передвижных пунктах можно будет не все препараты. Ограничения коснутся лекарств с наркотическими и психотропными веществами, препаратов, требующих особых условий хранения, вакцин, спиртосодержащих средств с высокой долей этилового спирта и ряда других категорий. Также через мобильные аптеки не будут отпускаться лекарства, предоставляемые по федеральным и региональным льготным программам.