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Бессимптомный рак нашли у нижегородки в ходе диспансеризации

Женщина ни на что не жаловалась.

Источник: Живем в Нижнем

Диспансеризация позволила жительнице Приокского района Нижнего Новгорода не пропустить онкологию: опухоль врачи нашли у нее в молочной железе. При этом никаких жалоб у женщины не было.

Как сообщает главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, нижегородка обратилась в поликлинику № 1 из-за дискомфорта, связанного со щитовидкой. Грудь у нее не болела, уплотнений не было.

На маммографии, от которой ранее пациентка отказывалась, доктора увидели 2-сантиметровую опухоль. Женщина уже начала лечиться.

Ранее мы рассказывали о том, почему крапива не поможет вылечить суставы, а может лишь уложить на больничную койку.