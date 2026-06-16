Бессимптомный рак нашли у нижегородки в ходе диспансеризации

Диспансеризация позволила жительнице Приокского района Нижнего Новгорода не пропустить онкологию: опухоль врачи нашли у нее в молочной железе. При этом никаких жалоб у женщины не было.
Как сообщает главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, нижегородка обратилась в поликлинику № 1 из-за дискомфорта, связанного со щитовидкой. Грудь у нее не болела, уплотнений не было.
На маммографии, от которой ранее пациентка отказывалась, доктора увидели 2-сантиметровую опухоль. Женщина уже начала лечиться.
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