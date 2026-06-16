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Эксперт рассказал, как подготовиться к отдыху в другой стране

Горин: перед поездкой за границу следует сделать прививки и оформить страховку.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Следует изучить эпидемиологическую и политическую ситуацию в стране назначения перед тем, как поехать на отдых, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Перед тем как поехать на отдых, следует изучить эпидемиологическую и политическую ситуацию в стране назначения — получить информацию на официальных сайтах посольств, в туристических фирмах или у Роспотребнадзора», — сказал Горин «Парламентской газете».

Он добавил, что важно также сделать необходимые прививки. По его словам, обычно их проводят за 10−14 дней до поездки, чтобы организм успел выработать иммунитет.

«Следует соблюдать правила личной гигиены, пить только бутилированную воду, выбирать проверенные места для питания, использовать средства защиты от насекомых», — отметил Горин.

По его словам, можно оформить добровольное медицинское страхование — при его отсутствии все расходы на лечение и репатриацию придется оплачивать самостоятельно.

«Не стоит отклоняться от проверенных маршрутов, отставать от группы, особенно при посещении дикой природы или сложных регионов», — подчеркнул Горин.