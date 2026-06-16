В Китае запустили первый в стране круиз «в никуда»

13 июня из Шанхая отправился в первый в Китае круиз «в никуда» крупный круизный лайнер отечественного производства Adora Magic City, сообщает агентство Xinhua. Для пассажиров были упрощены процедуры таможенного и пограничного контроля.
В отличие от стандартных маршрутов, новый маршрут предусматривает отправление и возвращение в тот же порт приписки — Шанхайский международный круизный терминал — без захода в другие порты. Судно движется исключительно по открытому морю.
Пассажиры находились на борту двое суток: с раннего утра субботы до раннего утра понедельника. Для них была организована развлекательная программа, включавшая комедийный стендап, магические представления, тематические вечеринки и ужины.
Тун Данин, представитель Шанхайской муниципальной транспортной комиссии, заявила: «Круизы “в никуда” — это не упрощенная версия традиционных круизов, а совершенно иной продукт, при котором целью поездки становится само пребывание на судне, а не посещение других стран, что создает новый сценарий потребления».
Согласно статистике, общий пассажиропоток круизных судов в Китае в 2025 году вырос на 25,3% по сравнению с предыдущим годом.
Круизы «в никуда» существуют несколько десятилетий и обычно привлекают любителей казино. В международных водах действуют более либеральные законы об азартных играх. Например, граждане Сингапура могут посещать казино на борту без уплаты сбора (150 долларов с человека за 24 часа в двух наземных казино Сингапура).
Подобные суда обычно имеют минимум излишеств, меньше вариантов питания и ограниченный выбор развлечений. Они выходят из одного порта и возвращаются без остановок, предоставляя пассажирам непрерывное время для пользования удобствами и азартными играми.
В последние годы популярность таких круизов значительно снизилась, а во многих странах (например, в США) они фактически запрещены из-за строгих таможенных и иммиграционных законов. Законодательство большинства морских держав требует, чтобы иностранное судно обязательно заходило хотя бы в один порт перед возвращением.
Во время пандемии коронавируса, когда границы были закрыты, круизы «в никуда» снова обрели популярность в Юго-Восточной Азии и Австралии.