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В Китае запустили первый в стране круиз «в никуда»

Круизный лайнер провел двое суток в открытом море без захода в порты, предлагая пассажирам развлекательную программу.

Источник: Spaceaero2/CC BY-SA 4.0

13 июня из Шанхая отправился в первый в Китае круиз «в никуда» крупный круизный лайнер отечественного производства Adora Magic City, сообщает агентство Xinhua. Для пассажиров были упрощены процедуры таможенного и пограничного контроля.

В отличие от стандартных маршрутов, новый маршрут предусматривает отправление и возвращение в тот же порт приписки — Шанхайский международный круизный терминал — без захода в другие порты. Судно движется исключительно по открытому морю.

Пассажиры находились на борту двое суток: с раннего утра субботы до раннего утра понедельника. Для них была организована развлекательная программа, включавшая комедийный стендап, магические представления, тематические вечеринки и ужины.

Как сообщили в компании-владельце лайнера, средний возраст пассажиров составил 47 лет. Это ниже, чем обычные 55 лет на традиционных круизных линиях.

Тун Данин, представитель Шанхайской муниципальной транспортной комиссии, заявила: «Круизы “в никуда” — это не упрощенная версия традиционных круизов, а совершенно иной продукт, при котором целью поездки становится само пребывание на судне, а не посещение других стран, что создает новый сценарий потребления».

Согласно статистике, общий пассажиропоток круизных судов в Китае в 2025 году вырос на 25,3% по сравнению с предыдущим годом.

Круизы «в никуда» существуют несколько десятилетий и обычно привлекают любителей казино. В международных водах действуют более либеральные законы об азартных играх. Например, граждане Сингапура могут посещать казино на борту без уплаты сбора (150 долларов с человека за 24 часа в двух наземных казино Сингапура).

Подобные суда обычно имеют минимум излишеств, меньше вариантов питания и ограниченный выбор развлечений. Они выходят из одного порта и возвращаются без остановок, предоставляя пассажирам непрерывное время для пользования удобствами и азартными играми.

В последние годы популярность таких круизов значительно снизилась, а во многих странах (например, в США) они фактически запрещены из-за строгих таможенных и иммиграционных законов. Законодательство большинства морских держав требует, чтобы иностранное судно обязательно заходило хотя бы в один порт перед возвращением.

Во время пандемии коронавируса, когда границы были закрыты, круизы «в никуда» снова обрели популярность в Юго-Восточной Азии и Австралии.

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