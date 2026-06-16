В Китае запустили первый в стране круиз «в никуда»

Круизы «в никуда» существуют несколько десятилетий и обычно привлекают любителей казино. В международных водах действуют более либеральные законы об азартных играх. Например, граждане Сингапура могут посещать казино на борту без уплаты сбора (150 долларов с человека за 24 часа в двух наземных казино Сингапура).