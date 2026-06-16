Две пары из Краснодарского края поженятся на Всероссийском свадебном фестивале

«Да» скажут друг другу Кирилл Скидан и Дарья Дружинина. Жених трудится вахтенным помощником капитана и учится заочно в ГМУ имени Ф. Ф. Ушакова по специальности «судовождение». Невеста изучает таможенное дело в Херсонской государственной морской академии. Кирилл и Дарья — одноклассники. В студенчестве они стали видеться чаще, а вскоре стали парой. Кирилл и Дарья в отношениях уже пять лет, а совсем скоро создадут семью.