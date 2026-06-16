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Две пары из Краснодарского края поженятся на Всероссийском свадебном фестивале

Пары из Краснодарского края станут участниками свадебной церемонии на III Всероссийском свадебном фестивале.

Источник: Комсомольская правда

Две пары из Краснодарского края поженятся на Всероссийском свадебном фестивале. Влюбленные в числе более чем 100 пар станут участниками масштабной церемонии, которая состоится в День семьи, любви и верности 8 июля в Национальном центре «Россия» в Москве.

«Да» скажут друг другу Кирилл Скидан и Дарья Дружинина. Жених трудится вахтенным помощником капитана и учится заочно в ГМУ имени Ф. Ф. Ушакова по специальности «судовождение». Невеста изучает таможенное дело в Херсонской государственной морской академии. Кирилл и Дарья — одноклассники. В студенчестве они стали видеться чаще, а вскоре стали парой. Кирилл и Дарья в отношениях уже пять лет, а совсем скоро создадут семью.

«Показательный пример нашей любви отлично подойдет для участия во Всероссийском свадебном фестивале. Этот момент станет исторически важным для нас», — сказали влюбленные.

На фестивале поженятся Егор Соловьев и Александра Вавилова. Жених работает на «Комбинате школьного питания» и регулярно выступает организатором полевой кухни в День Победы. Невеста трудится ветеринаром.

Егор и Александра узнали друг друга на сайте знакомств. Молодой человек на тот момент жил в другом городе, но хотел приехать к девушке. В день получения диплома Александрой Егор встретил ее у входа с букетом цветов.

«Мы хотим пожениться на Всероссийском свадебном фестивале, чтобы наш первый день в качестве семьи стал частью большого праздника любви, семьи и верности», — говорит пара.

Церемонию бракосочетания украсит передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожены получат частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.

Во второй день фестиваля запланированы просветительские лекции, гастрономическая и музыкальная программа, экскурсии по выставкам Национального центра «Россия» — «Путешествие по России» и «Уроки географии», а также «Хоровод. Свадьба» — танец объединит всех участников мероприятия.