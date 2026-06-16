И почему Дональд Трамп еще легко отделался

Но, пожалуй, обиднее всего сейчас даже не шейхам — а Израилю. Вернее, Биньямину Нетаньяху. Сложно даже представить, сколько сил и средств премьер Израиля вложил в то, чтобы убедить Трампа присоединиться к спорной военной авантюре. С точки зрения израильского руководства, победа над Ираном могла стать финальным аккордом в войне, которая длится с 2023 года. Оправдать (хотя бы в глазах собственных граждан) резню в секторе Газа и жестокую войну в Ливане. И превратить Нетаньяху из хромой утки, досиживающей последние месяцы в кресле премьера, в победоносного лидера, который провел нацию через самое серьезное испытание XXI века.