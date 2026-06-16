В Губахе мужчину обвинили в убийстве, совершённом 36 лет назад

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 19 ноября 1989 года в посёлке Шахтный. Тогда обвиняемый вместе с сообщником попытался заставить местного жителя продать алкоголь по заниженной цене. После отказа между ними возник конфликт, который перерос в ссору. В ходе драки оба нападавших нанесли мужчине ножевые ранения. Потерпевший скончался на месте происшествия.