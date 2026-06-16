В Губахе мужчину обвинили в убийстве, совершённом 36 лет назад

В Губахе следователи предъявили обвинение 70-летнему мужчине по делу об убийстве, которое произошло более трёх десятилетий назад.
По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 19 ноября 1989 года в посёлке Шахтный. Тогда обвиняемый вместе с сообщником попытался заставить местного жителя продать алкоголь по заниженной цене. После отказа между ними возник конфликт, который перерос в ссору. В ходе драки оба нападавших нанесли мужчине ножевые ранения. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Раскрыть преступление сразу после случившегося не удалось. Однако спустя годы следователи-криминалисты Следственного комитета и сотрудники уголовного розыска полиции смогли установить личности подозреваемых. Помогли в том числе показания очевидцев. Оба фигуранта оказались жителями Губахи.
В настоящее время один из участников задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Второй фигурант проходит по делу отдельно.
Следствие готовит материалы для суда с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также назначены экспертизы и продолжается сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.