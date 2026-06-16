В больнице Дубны Московской области отремонтируют инфекционное отделение

Ремонт инфекционного отделения начали в Дубненской больнице Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Работы пройдут в два этапа, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
«Первым делом ремонт начался на втором этаже: рабочие демонтируют старые коммуникации и материалы. Комплексное обновление включает полную замену систем отопления, водоснабжения, канализации и электрики, установка новой вентиляционной системы и дверей в боксах. Обновится и интерьер помещений», — говорится в сообщении.
Первый этап работ подрядчик планирует завершить к сентябрю текущего года. На втором этапе будет отремонтирован первый этаж. По словам главврача Дубненской больницы Игоря Давронова, отделение расширят с 15 до 30 коек. На время проведения работ пациенты направляются в инфекционное отделение в Запрудне.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.