В Ростове средняя стоимость разовой уборки достигла 3,5 тысяч рублей

Стоимость разовой уборки однокомнатной или двухкомнатной квартиры в Ростове в мае 2026 года составила 2,5−3,5 тыс. руб., генеральной уборки — от 3,5 тыс. руб. за квартиру или от 100 ₽ за кв. м. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».