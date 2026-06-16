Американский школьник поступил одновременно в 264 колледжа

Обращаясь к однокурсникам, подававшим документы в один или несколько колледжей, Прюитт дал совет: «Не пытайтесь приукрасить факты. Не пытайтесь произвести впечатление, потому что в таком случае это будет совсем не похоже на вас. Будьте тем настоящим, самобытным человеком. Если вы приложите усилия, у вас будет отличный шанс оказаться там, где вы хотите быть».