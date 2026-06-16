Американский школьник поступил одновременно в 264 колледжа

Выпускник школы из города Мак-Доно (штат Джорджия) Патрик Прюитт был зачислен в 264 колледжа и получил предложения о стипендиях на общую сумму более 17 млн долларов (1,2 млрд рублей), что является национальным рекордом. Об этом сообщает The Independent.
Достигнутые результаты давали выпускнику право на бесплатное обучение в любом государственном колледже или университете Джорджии. Помимо успехов в учебе, он выступал за школьную команду по легкой атлетике и вошел в число 10% лучших учеников своего выпуска.
Первоначально Прюитт намеревался подать документы в 50 учебных заведений, хотя College Board рекомендует сосредоточиться на 5−8 колледжах. Процесс был запущен программой прямого зачисления этой же организации, позволяющей университетам-участникам зачислять абитуриентов на основе академической успеваемости без отдельного конкурса. В свободное время после школы Прюитт изучал информацию о других вузах и подавал заявления самостоятельно. По словам его матери Алисии Брантли, в большинстве случаев плата за подачу документов не взималась.
После получения первых писем о зачислении молодой человек поставил перед собой новую задачу — поступить в 100 учебных заведений. Узнав о выпускнице 2024 года Мэдисон Кроуэлл, установившей национальный рекорд (231 колледж и стипендии на сумму около 15 млн долларов), Прюитт решил его побить.
Прюитт подал документы в 270 колледжей и университетов. Отказ он получил только из шести, включая Дартмутский колледж — единственный университет Лиги плюща в его списке. В остальные 264 учебных заведения он был принят.
Среди вузов, которые он рассматривал всерьез, — Бингемтонский университет (Нью-Йорк), Берри-колледж (Джорджия), Алабамский университет и Питтсбургский университет (Пенсильвания). Окончательный выбор Прюитт сделал в пользу Нокс-колледжа — гуманитарного вуза в штате Иллинойс, где ему выделили стипендию в размере 260 тыс. долларов на четыре года.
Обращаясь к однокурсникам, подававшим документы в один или несколько колледжей, Прюитт дал совет: «Не пытайтесь приукрасить факты. Не пытайтесь произвести впечатление, потому что в таком случае это будет совсем не похоже на вас. Будьте тем настоящим, самобытным человеком. Если вы приложите усилия, у вас будет отличный шанс оказаться там, где вы хотите быть».