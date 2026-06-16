Прокуратура: жителя Пионерского будут судить за угрозу сотруднику полиции

В Светлогорский городской суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Пионерского, обвиняемого в угрозе применения насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
По версии следствия, вечером 5 февраля сотрудники полиции прибыли в одну из квартир на ул. Флотской в Пионерском после сообщения о противоправных действиях мужчины в отношении его сожительницы.
Как считают следователи, во время общения с правоохранителями обвиняемый попытался воспрепятствовать их законным действиям. По данным прокуратуры, мужчина замахнулся кулаком в сторону головы сотрудника полиции и высказал угрозы применения насилия.
Уголовное дело направлено в Светлогорский городской суд для рассмотрения по существу.