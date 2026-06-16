Еще в двух деревнях Башкирии появился высокоскоростной интернет

Высокоскоростной интернет появился в деревнях Тукаево и Сарагулово Кигинского района Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в районной администрации.
«Главная цель такой работы — это комфорт людей. Очень важно, чтобы каждый житель чувствовал себя современным и мог пользоваться всеми удобствами цифрового века. Мы и дальше будем стараться делать все, чтобы общение, учеба и работа в нашем районе становились проще и доступнее для каждого», — отметил глава администрации района Салават Фаткуллин.
Интернет в населенных пунктах провели при помощи специалистов компании «Ростелеком». Для молодежи и школьников это открывает доступ к онлайн-урокам и полезным учебным ресурсам, а для взрослых — возможность работать удаленно.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.