Еще в двух деревнях Башкирии появился высокоскоростной интернет

«Главная цель такой работы — это комфорт людей. Очень важно, чтобы каждый житель чувствовал себя современным и мог пользоваться всеми удобствами цифрового века. Мы и дальше будем стараться делать все, чтобы общение, учеба и работа в нашем районе становились проще и доступнее для каждого», — отметил глава администрации района Салават Фаткуллин.