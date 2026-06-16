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В Волгоградской области столкнулись два грузовика

В Волгоградской области столкнулись два грузовика, один опрокинулся и загорелся.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 16 июн — РИА Новости. Два грузовика столкнулись во вторник днем на трассе в Городищенском районе Волгоградской области, один из них опрокинулся и загорелся, пострадал виновник аварии, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.

«Водитель автомашины “Камаз” не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля и столкнулся с ним. От удара “Камаз” съехал на обочину, где опрокинулся и загорелся. Пострадал сам водитель “Камаза”, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что вторая машина, попавшая в ДТП, тоже была грузовой.