В Волгоградской области столкнулись два грузовика

ВОЛГОГРАД, 16 июн — РИА Новости. Два грузовика столкнулись во вторник днем на трассе в Городищенском районе Волгоградской области, один из них опрокинулся и загорелся, пострадал виновник аварии, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.