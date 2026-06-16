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Глава СК Бастрыкин взял на контроль массовое отравление в Камышине

Дело о массовом заражении сальмонеллезом расследуют в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о массовом отравлении и заражении сальмонеллезом в городе Камышине. Владельцу кафе, где отравились роллами, грозит до двух лет тюрьмы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Руководитель СК России по Волгоградской области Василий Семенов доложит о ходе расследования и его обстоятельствах, сообщили в Следкоме.

Напомним, 8 июне в больницы города Камышина стали массово обращаться люди с пищевым отравлением. Все они поели суши и роллы в кафе «ЕвроАзия». В инфекционке 16 человек, в том числе 5 детей. У восьми человек в лаборатории Роспотребнадзора нашли сальмонеллез.

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