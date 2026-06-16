Глава СК Бастрыкин взял на контроль массовое отравление в Камышине

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о массовом отравлении и заражении сальмонеллезом в городе Камышине. Владельцу кафе, где отравились роллами, грозит до двух лет тюрьмы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Руководитель СК России по Волгоградской области Василий Семенов доложит о ходе расследования и его обстоятельствах, сообщили в Следкоме.