Астроном Михаил Невский: какие небесные зрелища ждут нас этим летом

Михаил Невский: Наоборот, в этом году Луна — наш союзник. Она будет либо убывающим серпом, либо молодым месяцем. То есть света от нее почти нет. Радиант (точка вылета метеоров) находится между Кассиопеей и Персеем. Откуда эти метеоры берутся? Комета Свифта-Туттля, пролетая около Солнца, частично испаряется и оставляет шлейф пыли и газов. Через него проходит наша планета и захватывает атмосферой частички кометы. Они-то и вспыхивают в ночном небе. После полуночи можно насчитать до сотни «падающих звезд» в час. И да, желание можно загадывать на каждый.