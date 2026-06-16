Астроном Михаил Невский: какие небесные зрелища ждут нас этим летом

Летнее небо приготовило немало поводов поднять голову вверх. Мимо Земли пронесется комета Темпель 2, она будет видна даже в самый обычный бинокль. Мы увидим знаменитый звездопад Персеиды, когда в пиковый период только за час с большой вероятностью могут вспыхнуть и сгореть в атмосфере около 100 метеоров. Нас ждут и другие яркие астрономические явления. Однако надо знать, куда смотреть и в какое время. Об этом рассказывает заведующий обсерваторией кафедры физики космоса физического факультета ЮФУ Михаил Невский.
Михаил Юрьевич, как не проморгать комету Темпель 2?
Михаил Невский: Действительно, эта комета — заметное астрономическое событие нынешнего лета. Ее открыл в 1873 году немецкий астроном Эрнст Темпель. Она короткопериодическая, вокруг Солнца обращается за 5,3 года и прилетала к нам уже 29 раз. Скажу сразу — никаких бед она никогда не приносила, как и все остальные кометы. Это полнейшее суеверие. Комета подойдет к Земле 3 августа на 61,9 миллиона километров — это в два с половиной раза ближе, чем Солнце.
А когда лучше всего пробовать ловить ее в телескоп или бинокль?
Михаил Невский: В начале августа. В первых числах она восходит около 21:25, кульминация — в половине второго ночи, высота над горизонтом 17 градусов. Главный ориентир — яркая звезда Альтаир в созвездии Орла. Ищите чуть выше и левее. Ее яркость достигнет 6,9 звездных величин — это на пределе возможностей полевого бинокля. Но на практике в городе с его фонарями и высотками вы ничего не увидите. Нужна темная окраина или поле. И еще: четко выраженного хвоста кометы не ждите. Она будет выглядеть как размытое сероватое пятно.
Теперь про парад планет. Пишут, что выстроятся в одну линию шесть небесных тел. Красиво же?
Михаил Невский: Это произойдет 12 августа, на рассвете. Невооруженным глазом вы увидите только Сатурн и Марс. Сатурн — на юге, он будет постепенно раскрывать свои кольца. Марс — оранжевая точка восточнее. А вот Юпитер и Меркурий «утонут» в лучах Солнца. Уран и Нептун — только в телескоп. То есть «парад» — он скорее математический, а не визуальный.
Зато звездопад Персеиды 12−13 августа должен быть знатным. Луна помешает?
Михаил Невский: Наоборот, в этом году Луна — наш союзник. Она будет либо убывающим серпом, либо молодым месяцем. То есть света от нее почти нет. Радиант (точка вылета метеоров) находится между Кассиопеей и Персеем. Откуда эти метеоры берутся? Комета Свифта-Туттля, пролетая около Солнца, частично испаряется и оставляет шлейф пыли и газов. Через него проходит наша планета и захватывает атмосферой частички кометы. Они-то и вспыхивают в ночном небе. После полуночи можно насчитать до сотни «падающих звезд» в час. И да, желание можно загадывать на каждый.
А что насчет затмений? Южанам повезет?
Михаил Невский: К сожалению, нет. Частичное солнечное затмение 12 августа увидят только на севере страны, под Петербургом и Мурманском. Полную фазу можно наблюдать на небольшой части полуострова Таймыр. Полутеневое лунное 28 августа тоже пройдет мимо: когда Луна начнет входить в тень Земли, она уже будет садиться за горизонт.
Получается, главное астрономическое явление лета — это…
Михаил Невский: День летнего солнцестояния 21 июня. Многие его пропускают — и зря. В 8:25 утра Солнце достигнет максимальной высоты. В Ростове-на-Дону, например, световой день продлится 15 часов 56 минут — почти 16 часов. Восход в 4:25, а зайдет в 20:21. Это очень правильный день, чтобы замедлиться и почувствовать, как устроен мир.
Ваш совет человеку, который хочет полюбоваться небесными спектаклями?
Михаил Невский: Выезжайте за город. Городская засветка, застройка горизонта многоэтажками и выхлопные газы убивают 90 процентов впечатлений. Возьмите бинокль, скачайте приложение-планетарий, например Stellarium, оденьтесь по погоде и будьте терпеливы. Ну и не расстраивайтесь, если не повезет. Небо никуда не денется. Космос преподнесет нам еще много ярчайших событий.
Астрономическая шпаргалка этого лета.
Солнцестояние — 21 июня, почти 16 часов светового дня. Наши предки верили, что встретить рассвет в этот день — обрести здоровье и силы на весь год.
Комета Темпель 2 — начало августа, после 21:30, ориентир на Альтаир. Наблюдаем за городом, где нет засветки.
Звездопад Персеиды — ночью 12−13 августа, после полуночи. Можно увидеть до 100 метеоров в час. Хватит на все желания!
Большой утренний парад планет. Сатурн и Марс — утром 12 августа, на юге и востоке.
Затмение Солнца — 12 августа. Зрелище впечатляет, но придется ехать за ним на Таймыр.
Когда взорвется Бетельгейзе?
Эта звезда в 900 раз больше Солнца и в 100 000 раз ярче. И в любую секунду Бетельгейзе может взорваться — или через сто тысяч лет. Бетельгейзе — самая капризная и непредсказуемая звезда на нашем небе. И она готовит грандиозное шоу. Бетельгейзе вот-вот погибнет. Когда это случится, наш мир не будет спать. Потому что при взрыве из полюсов сверхновой вырвется гамма-всплеск. Это узкий, невероятно мощный пучок жесткого излучения. Он способен стерилизовать все живое на планете, если окажется направлен прямо на нее.
Но нам повезло. Ось вращения Бетельгейзе смотрит не на Землю. А значит, и смертоносный гамма-прожектор ударит мимо. Мы останемся в безопасной зоне, до нас долетят только свет и нейтрино.
Так что никакой радиационной катастрофы, никакого выжженного неба. Просто однажды ночью на востоке зажжется вторая Луна — красная, пульсирующая, невероятная. Люди выйдут на улицы, чтобы на нее посмотреть. Если это случится при нашей жизни — не бойтесь. Просто поднимите голову. Мы будем первыми, кто увидит, как взрывается звезда.