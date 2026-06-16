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Бессимптомный рак молочной железы обнаружили у нижегородки

Пациентка раньше всегда отказывалась от маммографии, полагая, что в ней нет смысла, если ничего не болит.

У жительницы Щербинок выявили бессимптомный рак молочной железы — опухоль обнаружили во время диспансеризации в поликлинике № 1 Приокского района. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал Прессека».

Женщина пришла на обследование из‑за дискомфорта в щитовидной железе, на состояние груди жалоб не было: ни болей, ни уплотнений. Пациентка раньше всегда отказывалась от маммографии, полагая, что в ней нет смысла, если ничего не болит. Однако врачи убедили её пройти обследование.

В итоге у женщины нашли двухсантиметровую опухоль — диагностировали раннюю стадию онкологии. Благодаря своевременной диагностике лечение удалось начать без промедления.

Специалисты поликлиники № 1 подчеркнули, что рак молочной железы опасен именно своей скрытностью: новообразования размером до 2 сантиметров зачастую никак себя не проявляют. Поэтому важно не пропускать скрининговые обследования — даже если самочувствие в целом не вызывает опасений или внимание сосредоточено на других проблемах со здоровьем.

Врачи призывают не отказываться от маммографии и напоминать о необходимости такого обследования своим близким.

Ранее врачи спасли ходившую три дня с осколком в шее нижегородку.