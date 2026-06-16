Бессимптомный рак молочной железы обнаружили у нижегородки

Женщина пришла на обследование из‑за дискомфорта в щитовидной железе, на состояние груди жалоб не было: ни болей, ни уплотнений. Пациентка раньше всегда отказывалась от маммографии, полагая, что в ней нет смысла, если ничего не болит. Однако врачи убедили её пройти обследование.