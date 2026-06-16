Никогда не работавшим россиянам рассказали, на какую пенсию они могут рассчитывать

Россияне, которые никогда не работали официально, могут рассчитывать только на социальную пенсию по старости. Ее средний размер составляет около 16,5 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.
По словам эксперта, такая пенсия предусмотрена для граждан, которые не смогли сформировать необходимые пенсионные права. Для страховой пенсии нужны не менее 15 лет стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30.
При этом социальная пенсия назначается позже обычной страховой. В 2026 и 2027 годах мужчины смогут получать ее с 69 лет, женщины с 64 лет. Гукасова уточнила, что средний размер социальной пенсии по последним данным составляет 16 583 рубля.
Эксперт отметила, что отсутствие официального стажа не лишает человека права на пенсионное обеспечение, но влияет на вид пенсии и возраст ее назначения.