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Мэр Юрий Шалабаев рассказал о повреждениях из-за атаки БПЛА в Нижнем Новгороде

Оперативные службы продолжают работу на месте.

Источник: Живем в Нижнем

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев высказался об атаке БПЛА на регион 16 июня. Ранее в Минобороны РФ объявили, что над территорией России сегодня сбили более 150 украинских беспилотников. Речь идет о дронах самолетного типа.

По словам Юрия Шалабаева, в результате случившегося один из нижегородских объектов получил «локальные незначительные повреждения». Жилые строения не разрушены. Пострадавших нет.

«Оперативные службы продолжают работу на месте», — добавил мэр.

Ранее стало известно, что нижегородский аэропорт функционирует штатно после отмены ограничений.

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