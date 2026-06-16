В Иркутске организуют профилактическую акцию «День здоровья»

В ходе акции любой гражданин старше 18 лет сможет бесплатно пройти комплексное профилактическое обследование. Можно будет сделать ультразвуковое исследование щитовидной железы и почек, электрокардиографию, флюорографию и маммографию. Кроме того, специалисты проведут дерматоскопию и измерят артериальное давление. Также все участники акции смогут получить индивидуальные консультации терапевта, онколога, психиатра-нарколога и психолога. По результатам осмотров каждому обратившемуся будут даны персональные рекомендации, направленные на сохранение и укрепление здоровья.