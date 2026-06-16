В Иркутске организуют профилактическую акцию «День здоровья»

Профилактическая акция «День здоровья» состоится 17 июня в Иркутске в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
В ходе акции любой гражданин старше 18 лет сможет бесплатно пройти комплексное профилактическое обследование. Можно будет сделать ультразвуковое исследование щитовидной железы и почек, электрокардиографию, флюорографию и маммографию. Кроме того, специалисты проведут дерматоскопию и измерят артериальное давление. Также все участники акции смогут получить индивидуальные консультации терапевта, онколога, психиатра-нарколога и психолога. По результатам осмотров каждому обратившемуся будут даны персональные рекомендации, направленные на сохранение и укрепление здоровья.
«Профилактическая медицина — это основа сбережения здоровья нации. Акция “День здоровья” дает возможность каждому жителю оценить ключевые показатели организма, выявить факторы риска на ранней стадии и получить профессиональный совет. Мы делаем диагностику доступной и максимально удобной: достаточно прийти с паспортом в удобное время. Уверен, что такой формат поможет многим иркутянам вовремя позаботиться о себе и своих близких», — рассказал министр здравоохранения региона Андрей Модестов.
Мероприятие пройдет на открытой площадке у торгового центра «Грегори Молл» с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Баумана, 233А. Вход для всех желающих свободный и не требует предварительной записи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.