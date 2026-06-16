Шалабаев проверит ход ремонта семи участков дорог в Нижнем Новгороде по нацпроекту

В финальную стадию вошел ремонт проезжей части на улице Кузбасской по переходящему с прошлого года контракту, где подрядная организация отчитывается о выполнении 94% от запланированного объема. На улице Карла Маркса к настоящему моменту сделана треть от общего массива работ, а на улицах Удмуртской и Новикова-Прибоя готовность составляет порядка 20%.