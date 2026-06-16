Шалабаев проверит ход ремонта семи участков дорог в Нижнем Новгороде по нацпроекту

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем официальном канале в мессенджере MAX. рассказал о планах лично проверить ход масштабных дорожных работ, которые ведутся в текущем году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Градоначальник изучил отчетность и подчеркнул, что графики соблюдаются без сбоев, добавив:
«Читаю отчеты, по графикам производства работ вопросов нет, но лично посетить и увидеть всё своими глазами — самый надежный инструмент оценки».
Глава города уточнил масштабы текущей ремонтной кампании и рассказал о своей сегодняшней инспекции ключевого инфраструктурного объекта. По словам мэра, «работы по нацпроекту в 2026-м включают в себя ремонт семи участков дорог, а также капремонт Мызинского путепровода, о котором я писал на прошлой неделе».
На самом путепроводе готовность уже приближается к 85%. В данный момент основные силы дорожных бригад сосредоточены в подмостовой зоне, где они подходят к завершению ремонта и усиления опорных балок.
Помимо этого, Юрий Шалабаев подробно описал текущий статус остальных дорожных объектов города.
В финальную стадию вошел ремонт проезжей части на улице Кузбасской по переходящему с прошлого года контракту, где подрядная организация отчитывается о выполнении 94% от запланированного объема. На улице Карла Маркса к настоящему моменту сделана треть от общего массива работ, а на улицах Удмуртской и Новикова-Прибоя готовность составляет порядка 20%.
На улице Звездинка полным ходом идет фрезерование старого асфальтового покрытия и замена люков колодцев. На Казанском шоссе и улице Рябцева дорожники начнут работы в самое ближайшее время.
Ранее сообщалось, что начался ремонт автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров.