Ивана Мошурова утвердили в должности ректора воронежского медуниверситета

Иван Мошуров возглавил медицинский университет в статусе исполняющего обязанности ровно пять месяцев назад — 16 января. До этого назначения он более 13 лет руководил Воронежским областным клиническим онкологическим диспансером. Новый ректор — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Он также возглавляет комитет по охране здоровья и демографии в Воронежской облДуме.