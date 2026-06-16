«Никому отскочить не получится». Лукашенко отреагировал на проверку Госконтроля в минском «Динамо»

Также Лукашенко подчеркнул, что КГК был направлен для проверки минского «Динамо» не для того, «чтобы они в позу поставили всех и головы поотворачивали», а чтобы разобраться, что происходит. Он пояснил, что комитет Госконтроля вместо Балабы (Дмитрий Балаба председатель центрального совета Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо». — Ред.) и Кубракова (Иван Кубраков, глава МВД. — Ред.) вынужден был посмотреть, посмотреть, сколько в ХК людей, чем они занимаются. И по итогам проверки, как заметил глава государства, докладывают не очень приглядную картину.