«Никому отскочить не получится». Лукашенко отреагировал на проверку Госконтроля в минском «Динамо»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о проверке Госконтроля в минском «Динамо», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, на совещании 16 июня белорусский лидер обратил внимание на то, что неправильно были поняты его подходы к спорту и к главной команде, которая «засветилась в безнадежье», — хоккейному клубу «Динамо — Минск».
— Двигаться надо дальше и подбирать людей под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать так, чтобы было это движение, — потребовал он.
Также Лукашенко подчеркнул, что КГК был направлен для проверки минского «Динамо» не для того, «чтобы они в позу поставили всех и головы поотворачивали», а чтобы разобраться, что происходит. Он пояснил, что комитет Госконтроля вместо Балабы (Дмитрий Балаба председатель центрального совета Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо». — Ред.) и Кубракова (Иван Кубраков, глава МВД. — Ред.) вынужден был посмотреть, посмотреть, сколько в ХК людей, чем они занимаются. И по итогам проверки, как заметил глава государства, докладывают не очень приглядную картину.
— Мы плачемся, что у нас не хватает на производстве людей, рабочих крестьян и так далее. Так, где там будет хватать, если у вас почти 200 человек в течение сезона привлекалось к работе в команде, и штатных 56. Вы что, с ума сошли! 56 человек — зачем?! — задался вопросом белорусский лидер.
Лукашенко здесь же подчеркнул, что следует использовать то, что уже есть в стране. Например, можно было обратиться к вице-премьеру Наталье Петкевич для помощи с организационными вопросами. Но вместо этого были созданы дублирующие структуры.
— Это что за бардак? В стране люди должны работать конкретно на местах. Восемь часов каждый должен отработать, ну, семь часов: пришел, отработал, иди домой. И надо будет пять человек, а не 65, — уверен глава государства.
А возвращаясь к вопросу ХК «Динамо», заявил, что там Каркоцкого (Артем Каркоцкий, гендиректор клуба. — Ред.) и еще трех человека будет достаточно, чтобы выполнять специфические функции, а для всего остального следует привлекать все, что есть в стране.
— Кубраков должен обеспечивать контроль вместо президента, а не я там должен бегать везде. Балаба должен обеспечить какую-то финансовую и бухгалтерскую помощь. А министр вообще ни при чем, я имею ввиду министр спорта! Я еще посмотрю на спортивные объекты, базы — это его (министра спорта и туризма Сергея Ковальчука. — Ред.) ответственность, чтобы было чисто, не сломано. А то контролеров достаточно, — предупредил президент Беларуси.
Лукашенко заметил: он озвучивает детали, чтобы было понятно, что он погружен в эту проблему и — «никому отскочить не получится — от главы администрации и вице-премьера до тренера и хоккеиста».
Еще Александр Лукашенко высказался о непродлении контракта Дмитрия Квартальнова в минском «Динамо».
Также глава республики назвал главный идеологический проект Беларуси.
К слову, еще белорусский лидер назвал белорусский футбол видом спорта, где пока нечего смотреть.