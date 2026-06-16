Лодка перевернулась, один человек погиб на пруду в Волгоградской области

В Кумылженском районе Волгоградской области произошла трагедия. В акватории Никитинского пруда перевернулась лодка с тремя мужчинами на борту. Двоим удалось спастись, а третий пассажир утонул, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГКУ «Служба спасения».