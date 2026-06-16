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Лодка перевернулась, один человек погиб на пруду в Волгоградской области

Водолазы ищут тело 63-летнего мужчины, который утонул в акватории Никитинского пруда.

Источник: Комсомольская правда

В Кумылженском районе Волгоградской области произошла трагедия. В акватории Никитинского пруда перевернулась лодка с тремя мужчинами на борту. Двоим удалось спастись, а третий пассажир утонул, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГКУ «Служба спасения».

Инцидент случился 15 июня 2026 года вблизи хутора Никитинский. По предварительным данным, лодка перевернулась по неустановленной пока причине. Двое мужчин смогли выбраться на берег самостоятельно, а вот 63-летний мужчина погиб.

Сейчас на месте работают водолазы Урюпинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения». Они ведут поиски тела утонувшего.