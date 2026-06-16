Сильные дожди ожидаются 16 июня в Нижегородской области

В ближайшие 1−3 часа местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются сильные дожди, при этом осадки сохранятся и в ночное время 17 июня. ГУ МЧС России по Нижегородской области обращает внимание жителей на неблагоприятные погодные условия и призывает проявить осторожность.
Водителям рекомендуется снизить скорость: из‑за дождя ухудшается видимость, а дорожное покрытие становится скользким. Также рекомендуется избегать движения по низменным участкам местности, где существует угроза подтопления, — стоит учитывать, что под воздействием воды размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, а это существенно повышает риск заносов и скольжения.
В экстренной ситуации следует незамедлительно звонить по номеру 112. Жителям региона рекомендуется быть предельно внимательными и осторожными.
Ранее смерч заметили рыбаки на Горьковском водохранилище.