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Воронежские школьники пожаловались на отмену ОГЭ Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета надеется, что школьники смогут спокойно сдать экзамены.

Источник: Комсомольская правда

Как известно, 16 июня из-за ракетной опасности и атаки БпЛА в Воронеже и Нововоронеже отменили ОГЭ. По словам школьников, когда начался экзамен, им даже не успели провести инструктаж, сразу отправив в укрытия. Там мальчишки и девчонки просидели свыше двух часов. После этого ребятам сообщили о полной отмене экзамена и переноса на другие дни.

Как отмечает Екатерина Мизулина, в соцсети которой написали сотни воронежских школьников, ребята переживают из-за сроков подачи документов в колледжи. При этом некоторые пока не знают точные даты повторной сдачи экзамена в резервные дни.

Директор Лиги безопасного интернета выразила надежду, что министерство образования региона в ближайшее даст более точную информацию школьникам и их родителям. Что, впрочем, уже сделано.

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