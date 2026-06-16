Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владислав Атмахов обсудил с нижегородцами цены на детский отдых

Депутат провел встречу с нижегородскими родителями.

Источник: Комсомольская правда

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов провел встречу с нижегородцами, посвященную доступности детского отдыха в регионе. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

— Обсудили стоимость путевок в детские лагеря, доступность кружков и секций, а также организацию досуга детей в период летних каникул, — рассказал Владислав Атмахов. — К сожалению, многие родители отмечают, что с каждым годом организовать полноценный отдых для ребенка становится все сложнее.

По словам депутата, в стране растет стоимость путевок в места детского отдыха. При этом мест в летних лагерях не хватает. Не лучше обстоят дела и с дополнительным образованием — занятия в секциях и кружках становятся серьезной нагрузкой для семейного бюджета.

ФОТО: Соцсети Владислава Атмахова.

В ходе встречи нижегородские родители поделились своим видением ситуации и выдвинули ряд предложений, которые должны решить проблему. Как отметил Владислав Атмахов, подобные встречи помогают народным избранникам лучше понять трудности, с которыми сталкиваются нижегородские семьи. А это, в свою очередь, способствует формированию правильных решений.

Напомним, ранее мы писали, что за последний год стоимость путевок в летние лагеря в Нижегородской области выросла на 15−18%. Теперь, чтобы отправить ребенка на отдых, родителям нужно выложить не менее 70−80 тысяч рублей.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше