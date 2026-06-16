Владислав Атмахов обсудил с нижегородцами цены на детский отдых

По словам депутата, в стране растет стоимость путевок в места детского отдыха. При этом мест в летних лагерях не хватает. Не лучше обстоят дела и с дополнительным образованием — занятия в секциях и кружках становятся серьезной нагрузкой для семейного бюджета.