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МЧС предупреждает о ливнях в Нижнем Новгороде и области 16 — 17 июня

Погода испортится в ближайшие один — три часа.

Источник: Живем в Нижнем

В течение одного — трех часов в Нижний Новгород и область придет непогода. В МЧС предупредили жителей и туристов о сильных дождях 16 июня.

По информации ведомства, ливни не отступят и в среду — 17-го числа. Ранее синоптики прогнозировали ежедневные осадки на этой неделе.

В МЧС призвали нижегородцев и гостей региона соблюдать осторожность. Тем, кто в непогоду окажется за рулем, стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию. Важно учитывать, что из-за дождей дорога становится скользкой, провоцируя заносы.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал атаку БПЛА на регион 16 июня. Он рассказал о повреждениях в городе.

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