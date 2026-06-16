МЧС предупреждает о ливнях в Нижнем Новгороде и области 16 — 17 июня

В течение одного — трех часов в Нижний Новгород и область придет непогода. В МЧС предупредили жителей и туристов о сильных дождях 16 июня.
По информации ведомства, ливни не отступят и в среду — 17-го числа. Ранее синоптики прогнозировали ежедневные осадки на этой неделе.
В МЧС призвали нижегородцев и гостей региона соблюдать осторожность. Тем, кто в непогоду окажется за рулем, стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию. Важно учитывать, что из-за дождей дорога становится скользкой, провоцируя заносы.
Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал атаку БПЛА на регион 16 июня. Он рассказал о повреждениях в городе.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше