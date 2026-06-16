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В Крыму с 17 июня ввели ночной запрет на мотоциклы

Власти Крыма с 17 июня вводят ночной запрет на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов и мотороллеров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«На территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 6:00», — написал Аксенов в своем канале в Max.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности и охраны военных, государственных и специальных объектов. Контролировать исполнение указа поручено МВД по республике.

Ранее, в понедельник, советник главы Крыма Олег Крючков в эфире местного телеканала объяснил, что громкая мототехника мешает работе мобильных огневых групп. Он также отметил, что сейчас прорабатывается вопрос конфискации такой техники, если она будет передвигаться по улицам в период действия режима тревоги.

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