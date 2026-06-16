В Крыму с 17 июня ввели ночной запрет на мотоциклы

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности и охраны военных, государственных и специальных объектов. Контролировать исполнение указа поручено МВД по республике.
Ранее, в понедельник, советник главы Крыма Олег Крючков в эфире местного телеканала объяснил, что громкая мототехника мешает работе мобильных огневых групп. Он также отметил, что сейчас прорабатывается вопрос конфискации такой техники, если она будет передвигаться по улицам в период действия режима тревоги.
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